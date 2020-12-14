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Соболев: "Батькивщина" настаивает на создании антиковидного фонда

Киев, Понедельник 14 декабря 2020 13:21
Соболев: "Батькивщина" настаивает на создании антиковидного фонда
Фото: Сергей Соболев (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

В бюджете на 2021 год нужно предусмотреть создание антиковидного фонда, который будет четко предусматривать все необходимые условия его использования.

Об этом заявил заместитель председателя партии "Батькивщина" Сергей Соболев во время выступления на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов.

"Если в этом году не будут осуществлены выплаты врачам, медикам, младшему персоналу, учителям, то в следующем году у нас может не остаться ни врачей, ни младшего медицинского персонала. Те предложения, которые делают наши ближайшие соседи, фактически дают возможность этим специалистам со знанием языка выезжать на зарплаты, которые в десятки раз выше, чем то, что предлагается в этом бюджете", - заявил нардеп.

Поэтому, отмечает Соболев, фракция "Батькивщина" настаивает на создании антиковидного фонда с четко зафиксированной позицией относительно его использования.

"Это и бесплатное вакцинирование, это и поддержка учителей, врачей, младшего медицинского персонала. Это даст возможность по крайней мере в этом тяжелейшем году получать достойную зарплату людям, которые сегодня находятся на передовой", - заверил политик.

Резюмируя, Соболев призвал на этой неделе внимательно просмотреть все позиции бюджета и учесть все необходимые аспекты.

Напомним, в Украине фиксируют спад новых случаев коронавируса, за минувшие сутки заразилось 6451 человек. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Одесской и Киевской областях.

Однако, 13 декабря было совершено 25 582 тестирования (в частности методом ПЦР - 20 493, методом ИФА - 5 089).

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