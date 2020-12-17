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Соблюдение рекомендаций - ключевой вопрос в борьбе с COVID, - ВОЗ

Киев, Четверг 17 декабря 2020 11:32
Соблюдение рекомендаций - ключевой вопрос в борьбе с COVID, - ВОЗ
Фото: Ханс Клюге (РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Владислав Красинский, Игорь Литвиненко

Всемирная организация здравоохранения считает соблюдение рекомендаций ключевым вопросом в борьбе с коронавирусом. Это позволит сдержать распространение вируса до появления вакцины в свободном доступе.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

В ВОЗ настроены оптимистично в связи с разработкой вакцины. Однако этой зимой вряд ли получится полностью побороть COVID-19.

"Ключевой вопрос - это соблюдение рекомендаций, ответственность и ношение масок в общественных местах и в других помещениях при большом скоплении людей, особенно если в этих пространствах есть люди, которые не входят в ваш так называемый "пузырь" (среду близкого общения - ред.), и когда вы не можете гарантировать физическое дистанцирование. И, конечно же, стараться избегать мест большого скопления людей", - сообщил Клюге.

Ранее РБК-Украина писало, что в ВОЗ считают, коммуникацию главным элементом в борьбе с коронавирусом.

Также в ВОЗ отмечали, что мир все еще находится в разгаре пандемии. В связи с этим страны должны улучшить данные по коронавирусу.

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