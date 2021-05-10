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Собирал информацию о расположении сил ООС: на Донбассе СБУ задержала разведчика "ДНР"

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на Донбассе боевика так называемой "ДНР”. Он пытался провести разведку местности на линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительной информации, задачей боевика было получить информацию о расположении, а также силах и средствах украинских военных.

Оперативники СБУ установили, что задержанный боевик - уроженец Горловки. С 2016 года он проходил службу в одном из военных формирований террористической "ДНР". На должностях "старшего разведчика" и "стрелка-помощника гранатометчика" оказал вооруженное сопротивление силам АТО\ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений.

Во время проверки правоохранители обнаружили военный билет т. н. "ДНР" и удостоверение "Общественной организации ветеранов Новороссии". В ходе предварительного опроса задержанный признал свою принадлежность к террористическим группировкам.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили агентурную сеть " ЛНР", которая собирала разведданные о ВСУ и готовила теракт.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила 10 боевиков "ДНР" во время контрдиверсионной операции на Донбассе.

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