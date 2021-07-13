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Собирал информацию о чиновниках и военных: СБУ задержала агента российской разведки

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Вторник 13 июля 2021 14:27
Собирал информацию о чиновниках и военных: СБУ задержала агента российской разведки Фото: в Кировоградской области задержали российского разведчика (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили гражданина Украины, завербованного Главным разведуправлением РФ. Его задержали в Кировоградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным спецслужб, злоумышленник собирал информацию о местных чиновниках и военнослужащих по заданию РФ.

"Эти данные спецслужбы РФ хотели использовать для дальнейшей вербовки и конфиденциального сотрудничества", - отмечают в СБУ.

За проделанную "работу" агент получал переводы на банковскую карточку российскими рублями.

Задержанному уже сообщено о подозрении по статье "Государственная измена".

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