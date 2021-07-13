Собирал информацию о чиновниках и военных: СБУ задержала агента российской разведки
Фото: в Кировоградской области задержали российского разведчика (ssu.gov.ua)
Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили гражданина Украины, завербованного Главным разведуправлением РФ. Его задержали в Кировоградской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным спецслужб, злоумышленник собирал информацию о местных чиновниках и военнослужащих по заданию РФ.
"Эти данные спецслужбы РФ хотели использовать для дальнейшей вербовки и конфиденциального сотрудничества", - отмечают в СБУ.
За проделанную "работу" агент получал переводы на банковскую карточку российскими рублями.
Задержанному уже сообщено о подозрении по статье "Государственная измена".