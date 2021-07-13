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Збирав інформацію про посадовців і військових: СБУ затримала агента російської розвідки

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Вівторок 13 липня 2021 14:27
Збирав інформацію про посадовців і військових: СБУ затримала агента російської розвідки Фото: в Кіровоградській області затримали російського розвідника (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Контррозвідники Служби безпеки України викрили громадянина України, завербованого Головним розвідуправлінням РФ. Його затримали в Кіровоградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними спецслужб, зловмисник збирав інформацію про місцевих посадовців і військовослужбовців за завданням РФ.

"Ці дані спецслужби РФ хотіли використати для подальшого вербування та конфіденційного співробітництва", - наголошують в СБУ.

За виконану "роботу" агент отримував перекази на банківську картку російськими рублями.

Затриманому вже повідомлено про підозру за статтею "Державна зрада".

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