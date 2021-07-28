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Собирал данные о военных объектах: СБУ задержала агента военной разведки РФ

Автор: Мария Кучерявец

В Черкасской области контрразведчики СБУ разоблачили агента российской военной разведки. Его задержали "на горячем" во время получения секретной информации об одном из складов артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что житель Черкасской области был завербован российской спецслужбой на территории РФ.

По информации правоохранителей, основная задача, которую поставили перед ним российские кураторы,- сбор и передача информации о военных стратегических объектах Украины.

Так, чтобы выполнить указания российской разведки, злоумышленник пытался привлечь к делу украинского военнослужащего.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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агент