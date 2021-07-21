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Собирал данные о ракетных разработках для ФСБ РФ: жителя Севеодонецка осудили за госизмену

Автор: РБК-Украина

Лисичанский городской суд Луганской области приговорил к восьми годам заключения жителя Северодонецка. Его обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Прокурорам удалось доказать, что в 2018 году гражданин был завербован сотрудниками так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР" под кураторством ФСБ Российской Федерации.

На выполнение задания агент спецслужбы должен был собрать данные о разработках военного вооружения в ракетостроительной отрасли. Для этого он наладил контакты с военнослужащими Вооруженных сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к информации с грифом "секретно".

За денежное вознаграждение агент предложил военным предоставить секретную документацию по современному ракетному комплексу.

Во время фотографирования и передачи сотрудникам ФСБ РФ имитационной документации в мае 2020 года мужчину задержали. За выполнение задания он должен был получить 10 тысяч долларов.

Злоумышленник сотрудничал со следствием, поэтому суд назначил ему наказание в виде 8 лет тюрьмы. Санкция статьи о госизмене предусматривает до 15 лет тюрьмы.

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Северодонецкгосизмена