О снятии санкций с России говорить рано, - глава МИД Франции

Вопрос снятия санкций Европейского союза с России пока рано обсуждать. Об этом сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан накануне визита в Москву, передает "Радио Свобода".

После состоявшегося обмена удерживаемыми гражданами между Украиной и РФ Ле Дриан прибудет 9 сентября в Москву и попытается установить, как он выразился, "основы доверия" между Францией и Россией.

Известно, что на переговорах будут затронуты и проблемы, связанные с Украиной, Сирией, Ливией и Ираном. Ле Дриан направляется в Москву вместе с министром обороны Франции. Предполагается, что возможно сближение позиций в борьбе с терроризмом, сотрудничестве в космической промышленности, в развитии гражданского общества.

Что касается санкций, то перед отъездом министр заявил, что о снятии санкций против России пока говорить рано.

"Это станет возможным, если будет достигнут прогресс в выполнении минских соглашений", - считает глава МИД Франции.

Напомним, ранее Ле Дриан заявил, что обмен политзаключенными между Украиной и РФ "стал шансом найти выход из сложившегося кризиса между странами".