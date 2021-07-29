Аренда квартиры на длительный срок давно стала привычным делом, но вопросов, связанных со съемом жилья, не уменьшилось. Потенциальных арендаторов интересует как правильно снять квартиру или домик в Харькове, чтобы не пострадать от мошеннических схем. Прежде всего, вы должны определиться, каким образом будете искать квартиру: через агентство недвижимости или самостоятельно.

Аренда квартиры через агентство

На рынке работает достаточно много компаний, занимающихся арендой недвижимости. Однако не все из них предоставляют качественные услуги:

При выборе агентства отдавайте предпочтение крупным компаниям - они дорожат своей репутацией и вряд ли пойдут на обман;

Кроме агентств по недвижимости, на рынке работают информационные агентства. Не стоит им поручать поиск квартиры: они предоставляют только информацию, но реальных шагов по поиску жилья не предпринимают;

Не стоит сотрудничать с компанией, которая выставляет самые низкие цены на свои услуги. Помните, что дешевый товар редко бывает качественным.

Как видим, поиск агентства также имеет свои особенности. Будьте внимательны и ответственны – не тратьте время и деньги на мошенников или покупки некачественных услуг.

Аренда квартиры у владельца

Многие арендаторы, желая сэкономить на комиссионных, задаются вопросом: как снять квартиру на длительный срок, не прибегая к услугам риэлтора? Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Вам придется:

Самостоятельно найти квартиру, соответствующую вашим запросам по местоположению, площади, цене и качеству.

Звонить владельцам, договариваться о просмотре сдаваемого жилья.

Тратить время на проверку документов (в частности узнавать кто собственник квартиры, которую вы собираетесь снять).

Как видим, самостоятельный поиск квартиры отнимает немало времени, усилий, требует определенных знаний и терпения. Многие потенциальные арендаторы, не сумев найти жилье самостоятельно, все же обращаются к риэлторам.

Как недорого арендовать квартиру

Если вы копите на покупку элитного жилья в Харькове и желаете сэкономить на аренде, воспользуйтесь нашими советами:

Чем меньше метраж квартиры – тем ниже ее арендная стоимость. Также, в этом случае, вы сможете сэкономить на коммунальных платежах.

Возможно, стоит рассмотреть аренду квартиры без мебели. Такое жилье стоит дешевле.

Отсутствие лифта на 4-5 этаже также будет существенным аргументом при снижении стоимости аренды.

Вы снимаете квартиру на определенный срок. Возможно, есть смысл арендовать жилье подальше от центра – там оно дешевле.

Если вы накопили достаточное количество средств, то воспользуйтесь объявлениями о продаже квартир в Харькове без посредников. Таким образом, вы сможете приобрести жилье своей мечты и одновременно сэкономить на комиссионных.