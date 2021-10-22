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Снижения цен на газ не будет до начала 2022 года, - Байден

Автор: Анна Полисученко

Снижения цен на газ не будет до начала 2022 года, заявил президент США Джо Байден. Причиной роста цен он назвал ограничения ОПЕК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Думаю, вы увидите, как цены на газ снижаются по мере того, как мы войдем в следующий 2022 год. Я не вижу ничего, что могло бы произойти за это время, что значительно снизило бы цены на газ", - сказал Байден.

По его мнению, высокая цена на газ в настоящее время обусловлена рядом факторов, некоторые из которых связаны с зарубежной добычей газа.

"Сейчас цена за галлон в большинстве мест около 3,30 долларов. И это из-за того, что ОПЕК удерживает поставки. И поэтому есть много переговоров, много людей с Ближнего Востока, которые хотят поговорить со мной. Я не уверен, что собираюсь с ними разговаривать", - добавил он.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденГаз