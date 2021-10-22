Снижения цен на газ не будет до начала 2022 года, - Байден

Снижения цен на газ не будет до начала 2022 года, заявил президент США Джо Байден. Причиной роста цен он назвал ограничения ОПЕК.

"Думаю, вы увидите, как цены на газ снижаются по мере того, как мы войдем в следующий 2022 год. Я не вижу ничего, что могло бы произойти за это время, что значительно снизило бы цены на газ", - сказал Байден.

По его мнению, высокая цена на газ в настоящее время обусловлена рядом факторов, некоторые из которых связаны с зарубежной добычей газа.

"Сейчас цена за галлон в большинстве мест около 3,30 долларов. И это из-за того, что ОПЕК удерживает поставки. И поэтому есть много переговоров, много людей с Ближнего Востока, которые хотят поговорить со мной. Я не уверен, что собираюсь с ними разговаривать", - добавил он.