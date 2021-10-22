ru ua
Пт, 22 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Снижения цен на газ не будет до начала 2022 года, - Байден

Новина українською →
США, Пятница 22 октября 2021 06:02
Снижения цен на газ не будет до начала 2022 года, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Снижения цен на газ не будет до начала 2022 года, заявил президент США Джо Байден. Причиной роста цен он назвал ограничения ОПЕК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Думаю, вы увидите, как цены на газ снижаются по мере того, как мы войдем в следующий 2022 год. Я не вижу ничего, что могло бы произойти за это время, что значительно снизило бы цены на газ", - сказал Байден.

По его мнению, высокая цена на газ в настоящее время обусловлена рядом факторов, некоторые из которых связаны с зарубежной добычей газа.

"Сейчас цена за галлон в большинстве мест около 3,30 долларов. И это из-за того, что ОПЕК удерживает поставки. И поэтому есть много переговоров, много людей с Ближнего Востока, которые хотят поговорить со мной. Я не уверен, что собираюсь с ними разговаривать", - добавил он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Газ
NEWS
Путин придумал новый аргумент против транзита через Украину: "не экологично"
Путин придумал новый аргумент против транзита через Украину: "не экологично"
DAILY
Вакцинируйся или плати. Что происходит на вокзалах Киева после начала локдауна
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Вакцинируйся или плати. Что происходит на вокзалах Киева после начала локдауна