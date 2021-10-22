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Зниження цін на газ не буде до початку 2022 року, - Байден

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США, П'ятниця 22 жовтня 2021 06:02
Зниження цін на газ не буде до початку 2022 року, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Зниження цін на газ не буде до початку 2022 року, заявив президент США Джо Байден. Причиною зростання цін він назвав обмеження ОПЕК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Думаю, ви побачите, як ціни на газ знижуються по мірі того, як ми увійдемо в наступний 2022 рік. Я не бачу нічого, що могло б статися за цей час, що значно знизило б ціни на газ", - сказав Байден.

На його думку, висока ціна на газ в даний час обумовлена низкою факторів, деякі з яких пов'язані із закордонним видобутком газу.

"Зараз ціна за галон в більшості місць близько 3,30 доларів. І це через те, що ОПЕК утримує поставки. І тому є багато переговорів, багато людей з Близького Сходу, які хочуть поговорити зі мною. Я не впевнений, що збираюся з ними розмовляти", - додав він.

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