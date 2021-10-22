Зниження цін на газ не буде до початку 2022 року, - Байден

Зниження цін на газ не буде до початку 2022 року, заявив президент США Джо Байден. Причиною зростання цін він назвав обмеження ОПЕК.

"Думаю, ви побачите, як ціни на газ знижуються по мірі того, як ми увійдемо в наступний 2022 рік. Я не бачу нічого, що могло б статися за цей час, що значно знизило б ціни на газ", - сказав Байден.

На його думку, висока ціна на газ в даний час обумовлена низкою факторів, деякі з яких пов'язані із закордонним видобутком газу.

"Зараз ціна за галон в більшості місць близько 3,30 доларів. І це через те, що ОПЕК утримує поставки. І тому є багато переговорів, багато людей з Близького Сходу, які хочуть поговорити зі мною. Я не впевнений, що збираюся з ними розмовляти", - додав він.