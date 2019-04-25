Снижение цены на газ с мая под угрозой, - АГРУ

Ассоциация газового рынка обратилась к правительству с просьбой повлиять на НАК "Нафтогаз Украины" для ускорения оформления документов для отпуска газа для бытовых потребителей по сниженной цене 8247 гривен за тыс. куб. м. Соответствующие письма поставщики газа уже направили государственной монополии, сообщили в пресс-службе АГРУ.

"В понедельник стало известно, что Кабинет Министров и НАК "Нафтогаз Украины" достигли договоренностей по снижению конечной розничной цены для населения до уровня 8247 гривен за тыс. куб. м. Однако государственная монополия до сих пор не направила соглашения с пониженной отпускной ценой", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, потребители газа должны быть проинформированы об уменьшении цены газа не менее чем за пять дней. Поэтому сегодня последний день, когда НАК "Нафтогаз Украины" должен подать документы об отпуске газа по сниженной цене 8247 гривен за тыс. куб. м.

"На сегодняшний день, на май месяц НАК "Нафтогаз Украины" подписал документы на поставку газа по отпускной цене 8 621,76 гривен за тыс. куб. м, которая с учетом транспортной составляющей для бытовых потребителей составит 9 716,54 гривен за тыс. куб. м вместо 8247 гривен за тыс. куб. м, предусмотренных правительством. Поэтому ПСО-поставщики просят содействия Кабинета Министров в оформлении новых документов, которые позволят поставлять газ по цене 8247 гривен за тыс. куб. м", - говорится в сообщении.