ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Снижение цены на газ с мая под угрозой, - АГРУ

Новости » Энергетика    25.04.2019 - 12:39
Снижение цены на газ с мая под угрозой, - АГРУ
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Cегодня последний день, когда "Нафтогаз" должен подать документы об отпуске газа по сниженной цене

Ассоциация газового рынка обратилась к правительству с просьбой повлиять на НАК "Нафтогаз Украины" для ускорения оформления документов для отпуска газа для бытовых потребителей по сниженной цене 8247 гривен за тыс. куб. м. Соответствующие письма поставщики газа уже направили государственной монополии, сообщили в пресс-службе АГРУ.

"В понедельник стало известно, что Кабинет Министров и НАК "Нафтогаз Украины" достигли договоренностей по снижению конечной розничной цены для населения до уровня 8247 гривен за тыс. куб. м. Однако государственная монополия до сих пор не направила соглашения с пониженной отпускной ценой", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, потребители газа должны быть проинформированы об уменьшении цены газа не менее чем за пять дней. Поэтому сегодня последний день, когда НАК "Нафтогаз Украины" должен подать документы об отпуске газа по сниженной цене 8247 гривен за тыс. куб. м.

"На сегодняшний день, на май месяц НАК "Нафтогаз Украины" подписал документы на поставку газа по отпускной цене 8 621,76 гривен за тыс. куб. м, которая с учетом транспортной составляющей для бытовых потребителей составит 9 716,54 гривен за тыс. куб. м вместо 8247 гривен за тыс. куб. м, предусмотренных правительством. Поэтому ПСО-поставщики просят содействия Кабинета Министров в оформлении новых документов, которые позволят поставлять газ по цене 8247 гривен за тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

Кабмин обязал НАК снизить цены на газ для населения
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины АГРУЦена на газ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь