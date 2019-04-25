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Зниження ціни на газ з травня під загрозою, - АГРУ

Новини » Енергетика    25.04.2019 - 12:39
Зниження ціни на газ з травня під загрозою, - АГРУ
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Сьогодні останній день, коли "Нафтогаз" повинен подати документи про відпуск газу за зниженою ціною

Асоціація газового ринку звернулася до уряду з проханням вплинути на НАК "Нафтогаз України" для прискорення оформлення документів для відпуску газу для побутових споживачів за зниженою ціною 8247 гривень за тис. куб. м. Відповідні листи постачальники газу вже направили державній монополії, повідомили в прес-службі АГРУ.

"У понеділок стало відомо, що Кабінет Міністрів і НАК "Нафтогаз України" досягли домовленостей щодо зниження кінцевої роздрібної ціни для населення до рівня 8247 гривень за тис. куб. м. Однак державна монополія досі не направила згоди зі зниженою відпускною ціною", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, споживачі газу повинні бути проінформовані про зменшення ціни газу не менше ніж за п'ять днів. Тому сьогодні останній день, коли НАК "Нафтогаз України" повинен подати документи про відпуск газу за зниженою ціною 8247 гривень за тис. куб. м.

"На сьогоднішній день, на травень місяць НАК "Нафтогаз України" підписав документи на поставку газу за відпускною ціною 8 621,76 гривень за тис. куб. м, яка з урахуванням транспортної складової для побутових споживачів складе 9 716,54 гривень за тис. куб. м замість 8247 гривень за тис. куб. м, передбачених урядом. Тому ПСО-постачальники просять сприяння Кабінету Міністрів в оформленні нових документів, які дозволять постачати газ за ціною 8247 гривень за тис. куб. м", - йдеться в повідомленні.

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