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Снижение портовых сборов стало бы шагом правительства навстречу промышленности, - Федерация металлургов

Новости » Промышленность     15.04.2020 - 15:38
Снижение портовых сборов стало бы шагом правительства навстречу промышленности, - Федерация металлургов
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Беленький считает, что портовые сборы нужно будет снижать и далее до уровня, конкурентного с портами других стран

Снижение портовых сборов поможет украинским экспортерам удержать свои позиции на мировых рынках в условиях кризиса. Об этом заявил глава Федерации металлургов Сергей Беленький в эфире телеканала "Украина 24", передает РБК-Украина.

Председатель Федерации металлургов отметил, что в настоящее время значительно снизился спрос на продукцию горно-металлургического комплекса, и отрасли нужна поддержка со стороны власти. По его мнению, таким шагом может стать снижение портовых сборов, что позволит металлургическим предприятиям конкурировать на мировых рынках в нынешних кризисных условиях.

"У нас значительно уменьшился спрос на мировых рынках на продукцию ГМК. Это и металлопрокат, и железорудное сырье. Сегодня портовые сборы, они являются самыми высокими, пожалуй, в мире. Мы предлагаем на первом этапе хотя бы процентов на 20-30 уменьшить. Это было бы шагом правительства навстречу промышленности", - сказал Беленький.

Он также считает, что портовые сборы нужно будет снижать и далее до уровня, конкурентного с портами других стран.

"20% - это на первом этапе, потом будет второй этап, на котором еще можно будет уменьшить. Также нужно уменьшить стоимость услуг лоцманского проведения судов. Их можно уменьшить, по нашим подсчетам, примерно на 40%. И таким образом мы получим портовые сборы и стоимость услуг лоцманского проведения судов, конкурентные с другими портами", - пояснил Беленький.

Напомним, ранее Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к премьер-министру Украины и руководства министерства инфраструктуры с просьбой снизить на 20% размеры портовых сборов в Украине до уровня сопоставимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Кроме того, генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт заявил, что снижение портовых сборов уменьшит стоимость продукции предприятий горно-металлургического комплекса и повысит конкурентоспособность украинского экспорта.

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