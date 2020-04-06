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Снижение портовых сборов активизирует экспорт, - Союз химиков 

Новости » Промышленность     06.04.2020 - 16:49
Снижение портовых сборов активизирует экспорт, - Союз химиков 
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Снижение портовых сборов способно активизировать экспорт, в частности предприятий химической отрасли

Портовые сборы в Украине в 2-3 раза выше, чем в соседних странах, их нужно снижать. Об этом в комментариях журналистам заявил президент Союза химиков Украины Алексей Голубев, передает РБК-Украина.

"Если для других стран это (снижение портовых сборов, - ред.) актуально, то для нас, как всегда, вдвойне. Потому что у нас все в 2-3 раза дороже. Вы знаете, что портовые сборы в Констанце ниже в 2 с лишним раза, чем у нас в портах Одессы", - сказал Голубев.

Он также отметил, что снижение портовых сборов способно активизировать экспорт, в частности предприятий химической отрасли.

"Любое снижение позволит больше продукции экспортировать", - сказал Голубев.

Напомним, ранее Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к премьер-министру Украины и руководству министерства инфраструктуры с просьбой снизить на 20% размеры портовых сборов в Украине до уровня сопоставимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев заявил, что снижение портовых сборов в условиях кризиса позволит избежать подорожания сельхозпродукции.

В свою очередь экс-министр промполитики Валерий Мазур отметил необходимость предоставить сейчас приоритет в обслуживании на железной дороге и в портах предприятиям-экспортерам, которые обеспечивают приток валюты в страну.

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