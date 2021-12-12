Может снижать эффективность вакцин. ВОЗ сравнила "Омикрон" и "Дельту"
Всемирная организация здравоохранения считает, что новая мутация коронавируса "Омикрон" распространяется быстрее, но является менее опасной по сравнению с вариантом "Дельта". В то же время в ВОЗ указали, что этот вывод основан на ограниченных и предварительных данных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Presse.
При этом в ВОЗ полагают, что "Омикрон" может превзойти "Дельту" по скорости распространения. Кроме того, новый вариант способен снижать эффективность уже разработанных вакцин против COVID-19, свидетельствуют предварительные исследования.
Тем не менее "Омикрон" является не таким опасным, как "Дельта", указали в организации.
Этот вывод ВОЗ основывает "На имеющихся на настоящий момент ограниченных сведениях".
Появление "Омикрон"-штамма говорит о новом этапе эволюции коронавируса, он способен выступить.
По последним данным, "Омикрон" выявили в 63 странах. Впервые эту мутацию обнаружили в ноябре в ЮАР.
Напомним, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила, что практически все выявленные в США случаи COVID-19, вызванные штаммом "Омикрон", протекают в легкой форме.
Кроме того, по данным ВОЗ, штамм "Омикрон" может серьезно повлиять на ход пандемии.