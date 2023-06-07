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В Снігурівській МВА показали наслідки підриву Каховської ГЕС

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Миколаївська область, Середа 07 червня 2023 07:44
В Снігурівській МВА показали наслідки підриву Каховської ГЕС Фото: росіяни підірвали Каховську ГЕС (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції (ГЕС) зруйновано та затоплено мости у Снігурівському районі Миколаївської області.

Про це повідомив начальник Снігурівської МВА Іван Кухта, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

У міській військовій адміністрації Снігурівки зазначають, що міст в селі Єлизаветівка зруйнований, а у селі Галаганівка (місцезнаходження зображене на карті) повністю затоплений.

В Снігурівській МВА показали наслідки підриву Каховської ГЕС

"В громаді проводимо евакуацію мешканців 3 будинків, 43 городи підтоплені, вода прибуває до будинків. Оперативний штаб продовжує працювати цілодобово", - написав Кухта.

Підрив Каховської ГЕС

Російська окупаційна армія, вночі 6 червня, підірвала дамбу Каховської ГЕС. Під загрозою затоплення десятки населених пунктів. Триває евакуація населення.

Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти скоїли найбільший злочин екоциду, і не лише за час цієї війни, а за десятки років.

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Миколаївська область Каховська ГЕС
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