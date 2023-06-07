В Снігурівській МВА показали наслідки підриву Каховської ГЕС

Про це повідомив начальник Снігурівської МВА Іван Кухта, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

У міській військовій адміністрації Снігурівки зазначають, що міст в селі Єлизаветівка зруйнований, а у селі Галаганівка (місцезнаходження зображене на карті) повністю затоплений.

Російська окупаційна армія, вночі 6 червня, підірвала дамбу Каховської ГЕС. Під загрозою затоплення десятки населених пунктів. Триває евакуація населення.

Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти скоїли найбільший злочин екоциду, і не лише за час цієї війни, а за десятки років.

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