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Без снігу, а на дорогах ожеледиця: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, П'ятниця 10 лютого 2023 07:00
Без снігу, а на дорогах ожеледиця: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: 10 лютого в Україні очікується морозна погода (Віталий Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні сьогодні, 10 лютого, очікується морозна, але сонячна погода. На дорогах можлива ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні опадів не очікується. Погода буде сонячною, подекуди мінлива хмарність. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

Температура повітря вдень у середньому від -3 до +2 градусів, вночі -9 -14 градусів. На сході та у центрі, а також у Карпатах вночі до -22 градусів. Водночас на півдні вночі лише -3 -8 градусів.

Без снігу, а на дорогах ожеледиця: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні мінлива хмарність, без опадів. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

У столиці сьогодні вдень стовпчики термометрів покажуть близько нуля градусів, в ночі -10 -12 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця зими.

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