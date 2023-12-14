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Снігові замети та десятки населених пунктів без світла. Сумську область накрила негода

Сумська область, Четвер 14 грудня 2023 22:14
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Снігові замети та десятки населених пунктів без світла. Сумську область накрила негода Фото: у Сумській області десятки міст та сіл лишились без світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

За добу в Сумській області випало до 60% місячної норми опадів. Через негоду знеструмлено понад 40 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сумської обласної військової адміністрації.

За даними адміністрації, найвища кількість опадів - 56% і сніговий покрив 25 мм було зафіксовано у Конотопському районі.

Внаслідок негоди 41 населений пункт в області залишився без електроенергії. Наразі, за даними ОВА, три бригади електриків працюють над відновленням електропостачання.

Для очищення доріг державного значення задіяно 115 одиниць техніки місцевого - 39, по місту Суми -12.

Фото: негода в Сумській області (t.me/Sumy_news_ODA)

Крім того, для посилення ефективності роботи штабів підключено спеціалізовану програму, яка дозволяє в режимі реального часу за допомогою GPS навігації відстежувати рух снігоприбиральної та спеціальної техніки, визначити місце її перебування.

Погода взимку в Україні

За прогнозами синоптиків, протягом зими в Україні можна спостерігати короткочасні похолодання зі зниженням приземної температури до 20 градусів нижче нуля, у північних, східних, західних областях, а в Карпатах можливо і до -25 градусів.

Такі позначки на термометрі переважно будуть у другій половині зими. Докладніше - у матеріалі.

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