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Снежные заносы и десятки населенных пунктов без света. Сумскую область накрыла непогода

Сумская область, Четверг 14 декабря 2023 22:14
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Снежные заносы и десятки населенных пунктов без света. Сумскую область накрыла непогода Фото: в Сумской области десятки городов и сел остались без света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

За сутки в Сумской области выпало до 60% месячной нормы осадков. Из-за непогоды обесточены более 40 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сумской областной военной администрации.

По данным администрации, самое высокое количество осадков - 56% и снежный покров 25 мм было зафиксировано в Конотопском районе.

В результате непогоды 41 населенный пункт в области остался без электроэнергии. Сейчас, по данным ОВА, три бригады электриков работают над восстановлением электроснабжения.

Для очистки дорог государственного значения задействовано 115 единиц техники местного - 39, по городу Сумы -12.

Фото: ненастье в Сумской области (t.me/Sumy_news_ODA)

Кроме того, для усиления эффективности работы штабов подключена специализированная программа, позволяющая в режиме реального времени с помощью GPS навигации отслеживать движение снегоуборочной и специальной техники, определить место ее пребывания.

Погода зимой в Украине

По прогнозам синоптиков, в течение зимы в Украине можно наблюдать кратковременные похолодания с понижением приземной температуры до 20 градусов ниже нуля, в северных, восточных, западных областях, а в Карпатах возможно и до -25 градусов.

Такие отметки на термометре в основном будут во второй половине зимы. Подробнее - в материале.

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