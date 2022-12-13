Сніг та сильний вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 13 грудня, майже всю територію нашої країни накриють опади. Очікується сніг та дощ, а на сході сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні вдень в Україні, крім західної частини, сніг та мокрий сніг. На південному сході прогнозується дощ, а у більшості центральних, Сумській та Харківській областях - значні опади і налипання мокрого снігу.

Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Вдень на сході можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря протягом доби буде у межах -1 -6 градусів, а в Карпатах до -10 градусів. На півдні та сході сьогодні вдень до +5, а в Криму до +8 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде хмарно, у Київській області місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця, вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві протягом доби покажуть від -1 до -3 градусів.