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Сніг та сильний вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Вівторок 13 грудня 2022 07:00
Сніг та сильний вітер: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: 13 грудня в Україні очікується сніг та вітер (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 13 грудня, майже всю територію нашої країни накриють опади. Очікується сніг та дощ, а на сході сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні вдень в Україні, крім західної частини, сніг та мокрий сніг. На південному сході прогнозується дощ, а у більшості центральних, Сумській та Харківській областях - значні опади і налипання мокрого снігу.

Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Вдень на сході можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря протягом доби буде у межах -1 -6 градусів, а в Карпатах до -10 градусів. На півдні та сході сьогодні вдень до +5, а в Криму до +8 градусів.

Сніг та сильний вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде хмарно, у Київській області місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця, вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві протягом доби покажуть від -1 до -3 градусів.

Нагадаємо, у Київській області через негоду повністю знеструмлені понад 10 населених пунктів.

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