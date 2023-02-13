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Сніг, ожеледь та -9 градусів: прогноз погоди на тиждень

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Київ, Понеділок 13 лютого 2023 15:29
Сніг, ожеледь та -9 градусів: прогноз погоди на тиждень Фото: в Україні найближчими днями очікуються сніг, ожеледиця та мороз до 9 градусів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україну на початку робочого тижня накриє сніг, місцями з дощем. При цьому вночі температура повітря опуститися до -9 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.

За прогнозом синоптиків, у найближчі три доби в Україні очікується невеликий сніг. При цьому завтра у східних областях прогнозується помірний сніг, вдень місцями з дощем. Також на дорогах очікується місцями ожеледиця.

У четвер, 16 лютого, на Правобережжі буде без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. У вівторок, 14 лютого, в Україні, та в середу, 15 лютого, у південній частині прогнозується місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря завтра вночі коливатиметься від -3 до +2 градусів, у східних областях і в Карпатах від -1 до -6. При цьому вдень очікується +1 +6 градусів.

У середу і четвер, температура повітря вночі опуститися до -2 -9 градусів. Вдень очікується від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла. У східних, північно-східних областях синоптики прогнозують від 0 -5 градусів.

Нагадаємо, рятувальники попередили українців про значну сніголавинну небезпеку на високогір'ї східної частини Закарпатської області 12 та 13 лютого.

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