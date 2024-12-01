Сніг і мороз: прогноз Укргідрометцентру на перший місяць зими

Таким чином, в листопаді буде на 5-6 градусів холодніше, ніж в листопаді, в якому середня температура становить 1-8 градусів тепла.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-78 мм /в гірських районах місцями 81-105 мм/, що в межах норми.

"У більшості областей утворюється сніговий покрив, лише на півдні країни встановлюється не кожного року", - йдеться в повідомленні.

У грудні починається метеорологічна зима - після переходу середньої добової температури через 0 градусів у бік зниження - в основному в першій декаді місяця, на півдні країни у другій декаді грудня, зазначають кліматологи.

Кліматична характеристика грудня

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря в грудні становить 1-5 градусів морозу, на Закарпатті та півдні місцями 0-6 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 24-32 градусів морозу, у східних, північно-східних та Чернівецькій областях місцями 33-35 градусів, на Прикарпатті до 38 градусів морозу, на Закарпатті та півдні країни 17-23 градусів, на півдні Криму 10-19 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 10-18 градусів тепла, на Прикарпатті та на півдні країни до 20 градусів, на півдні Криму до 25 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 30-66 мм, на Закарпатті, в Карпатах та на півдні Криму місцями 76-139 мм.