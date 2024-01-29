ua en ru
Пн, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сніг і дощ відступили: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Україна, Понеділок 29 січня 2024 07:00
UA EN RU
Сніг і дощ відступили: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні 29 січня не буде дощу та снігу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 29 січня, буде майже без снігу та дощу. Вдень в Україні здебільшого плюсова температура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні мінлива хмарність. Вдень лише у Криму невеликий сніг та мокрий сніг. На решті території без опадів.

У західних та північних областях вночі та вранці місцями туман. На дорогах, крім півдня України, місцями ожеледиця.

Вітер північний та північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних та північних областях вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вдень в Україні від -3 до +2 градусів, на Закарпатті до +5 градусів. Вночі очікується від -2 до -7 градусів.

Сніг і дощ відступили: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні також мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть від 0 до -2 градусів, а вночі -4 -6 градусів.

Сніг і дощ відступили: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, нещодавно Закарпатську та Львівську області накрили снігопади. Через зимову негоду десятки населених пунктів залишилися без світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
ЄС може "обвалити" економіку Угорщини, якщо вона не підтримає пакет допомоги Україні, - FT
ЄС може "обвалити" економіку Угорщини, якщо вона не підтримає пакет допомоги Україні, - FT
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії