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Сніг з дощем та туман: якою буде погода в Україні завтра

Фото: завтра частину України накриють мокрий сніг та дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 28 листопада, погода в Україні буде хмарною з мокрим снігом та дощем. Синоптики попереджають про туман та погіршену видимість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Завтра у більшості північних і центральних областей невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями налипання мокрого снігу. На решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці на заході, півночі та в центрі країни туман, тому видимість знизиться до 200-500 метрів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів завтра протягом доби покажуть від -2 до +3 градусів. У південній частині вдень +3 +8, а у Криму до +11 градусів.

Погода в Києві

Завтра у Києві очікується невеликий мокрий сніг, а місцями дощ. Вранці та вночі туман, а на дорогах ожеледиця. Температура повітря у столиці очікується у районі нуля, а у Київській області від -3 до +2 градусів.

Нагадаємо, сьогодні Київ накриють снігопади, тому жителям порадили не виїжджати у місто без потреби.

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