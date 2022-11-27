Сніг з дощем та туман: якою буде погода в Україні завтра

Погода в Україні

Завтра у більшості північних і центральних областей невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями налипання мокрого снігу. На решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці на заході, півночі та в центрі країни туман, тому видимість знизиться до 200-500 метрів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів завтра протягом доби покажуть від -2 до +3 градусів. У південній частині вдень +3 +8, а у Криму до +11 градусів.

Погода в Києві

Завтра у Києві очікується невеликий мокрий сніг, а місцями дощ. Вранці та вночі туман, а на дорогах ожеледиця. Температура повітря у столиці очікується у районі нуля, а у Київській області від -3 до +2 градусів.