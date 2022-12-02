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Сніг з дощем та пориви вітру: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, П'ятниця 02 грудня 2022 07:00
Сніг з дощем та пориви вітру: прогноз погоди на сьогодні Фото: частину областей накриє мокрй сніг, очікується ожеледиця та вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 2 грудня, у деяких регіонах нашої країни очікується сніг та дощ. Також прогнозується ожеледиця та пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні буде хмарно з проясненнями. У південно-західних областях невеликий сніг, місцями дощ. На решті території без істотних опадів.

На заході та півночі можлива ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Проте на сході та південному сході місцями пориви до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вночі в середньому до -5 градусів, а в північних та східних областях до -9 градусів. Вдень від -2 до +3 градусів.

У Криму дощ, температура вночі до +5, вдень +4 +9 градусів.

Сніг з дощем та пориви вітру: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

У столиці сьогодні без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі -4 -6 градусів, а вдень очікується до -2 градусів.

Нагадаємо, синоптики зафіксували у Києві рекордну кількість опадів за листопад.

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