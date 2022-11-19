Сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні частину областей України накриє сильний сніг. При цьому у деяких областях очікується дощ та ожеледиця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні у західних північних, центральних, східних областях вдень очікується помірний сніг, а вночі - значний сніг. У південних регіонах протягом доби прогнозуються дощі.
На дорогах нашої країни сьогодні можлива ожеледь та налипання мокрого снігу. Синоптики закликають бути обережними.
Температура повітря становитиме:
У столиці та Київській області сьогодні вдень очікується мокрий сніг. На дорогах Києва ожеледь та налипання снігу. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів у столиці покажуть вдень близько нуля, а вночі -2 -4 градуси.
Нагадаємо, вчора ДСНС попередила про небезпечні погодні умови в Україні, зокрема, сильний сніг та ожеледь.
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