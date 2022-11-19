Сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на сьогодні

Фото: сьогодні частину регіонів накриє сніг та дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні частину областей України накриє сильний сніг. При цьому у деяких областях очікується дощ та ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні За даними синоптиків, сьогодні у західних північних, центральних, східних областях вдень очікується помірний сніг, а вночі - значний сніг. У південних регіонах протягом доби прогнозуються дощі. На дорогах нашої країни сьогодні можлива ожеледь та налипання мокрого снігу. Синоптики закликають бути обережними. Температура повітря становитиме: у західних областях: вдень до -5 градусів, а вночі -2 -7;

на півночі, сході та у центрі: вдень від -2 до +3 градусів, вночі до -6 градусів;

у південних регіонах: вдень +9 +14, а вночі +2 +7 градусів. Погода в Києві У столиці та Київській області сьогодні вдень очікується мокрий сніг. На дорогах Києва ожеледь та налипання снігу. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів у столиці покажуть вдень близько нуля, а вночі -2 -4 градуси.