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Сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Субота 19 листопада 2022 07:00
Сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні частину регіонів накриє сніг та дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні частину областей України накриє сильний сніг. При цьому у деяких областях очікується дощ та ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у західних північних, центральних, східних областях вдень очікується помірний сніг, а вночі - значний сніг. У південних регіонах протягом доби прогнозуються дощі.

На дорогах нашої країни сьогодні можлива ожеледь та налипання мокрого снігу. Синоптики закликають бути обережними.

Температура повітря становитиме:

  • у західних областях: вдень до -5 градусів, а вночі -2 -7;
  • на півночі, сході та у центрі: вдень від -2 до +3 градусів, вночі до -6 градусів;
  • у південних регіонах: вдень +9 +14, а вночі +2 +7 градусів.

Сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні вдень очікується мокрий сніг. На дорогах Києва ожеледь та налипання снігу. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у столиці покажуть вдень близько нуля, а вночі -2 -4 градуси.

Нагадаємо, вчора ДСНС попередила про небезпечні погодні умови в Україні, зокрема, сильний сніг та ожеледь.

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