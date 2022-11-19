Снег, дождь и гололед: прогноз погоды на сегодня

Сегодня часть областей Украины накроет сильный снег. При этом в некоторых областях ожидается дождь и гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в западных северных, центральных, восточных областях днем ожидается умеренный снег, а ночью - сильный снег. В южных регионах в течение суток прогнозируются дожди.

На дорогах нашей страны сегодня возможен гололед и налипание мокрого снега. Синоптики призывают быть осторожными.

Температура воздуха будет составлять:

в западных областях: днем до -5 градусов, а ночью -2 -7;

на севере, востоке и в центре: днем от -2 до +3 градусов, ночью до -6 градусов;

в южных регионах: днем +9 +14, а ночью +2 +7 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня днем ожидается мокрый снег. На дорогах Киева гололедица и налипание снега. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров в столице покажут днем около нуля, а ночью -2 -4 градуса.