Снег, дождь и гололед: прогноз погоды на сегодня
Сегодня часть областей Украины накроет сильный снег. При этом в некоторых областях ожидается дождь и гололедица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня в западных северных, центральных, восточных областях днем ожидается умеренный снег, а ночью - сильный снег. В южных регионах в течение суток прогнозируются дожди.
На дорогах нашей страны сегодня возможен гололед и налипание мокрого снега. Синоптики призывают быть осторожными.
Температура воздуха будет составлять:
- в западных областях: днем до -5 градусов, а ночью -2 -7;
- на севере, востоке и в центре: днем от -2 до +3 градусов, ночью до -6 градусов;
- в южных регионах: днем +9 +14, а ночью +2 +7 градусов.
Погода в Киеве
В столице и Киевской области сегодня днем ожидается мокрый снег. На дорогах Киева гололедица и налипание снега. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Столбики термометров в столице покажут днем около нуля, а ночью -2 -4 градуса.
Напомним, вчера ГСЧС предупредила об опасных погодных условиях в Украине, в частности о сильном снеге и гололеде.
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