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Сніг, але лише місцями: де сьогодні очікувати опадів в Україні

Фото: частину України 28 січня накриє сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 28 січня, буде зі снігом, але лише місцями. Вдень у більшості областей очікується плюсова температура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно. У більшості областей очікується невеликий сніг. Лише у центральний та південних областях України вдень без істотних опадів.

На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця. Вітер переважно північний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень по всій країні від -2 до +3 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть -1 -6 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, але синоптики не прогнозують істотних опадів.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде в районі нуля градусів, а вночі від -1 до -3 градусів.

Нагадаємо, нещодавно Закарпатську та Львівську області накрили снігопади. Через зимову негоду десятки населених пунктів залишилися без світла.

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