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Снежная буря в США привела к отмене около трех тысяч авиарейсов

Автор: Мария Кучерявец

На восточное побережье США обрушилась снежная буря. В воскресенье было отменено почти 3000 авиарейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телекомпанию CNN.

Как отмечают СМИ, в районах, на которые рухнула стихия, проживает около 74 млн человек.

"Авиалинии уже отменили 2,8 тысячи рейсов в воскресенье на фоне мощной зимней бури, которая должна обрушиться на Восточное побережье в праздничные выходные",- говорится в сообщении.

По информации мониторинговых ресурсов в США, в результате непогоды уже обесточено около 200 тысяч потребителей. Кроме того, сообщается о перекрытии отдельных трасс в направлении от Флориды к канадской границе.

Известно, что буря в США, которая свалилась на страну в виде со снега, дождя, сильного ветра и льда, продвигается со стороны юго-восточных штатов в северном направлении.

Сейчас столице США Вашингтоне и его окрестностях идет сильный снегопад.

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