Снегопады по всей Украине и морозы до -13: прогноз погоды на завтра

В среду, 26 января, по всей территории Украины ожидаются снегопады. При этом ожидается похолодание до -13 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Завтра на всей территории страны ночью и днем ожидаются снегопады. При этом ветер будет умеренный, его скорость составит 7-12 метров на секунду.

На западе температура воздуха ночью будет колебаться от -7 до -1 градусов, а днем -3 +2 градусов. На севере температура воздуха ночью ожидается в пределах -11 -7 градусов, а днем -5 0.

В восточных областях ночью столбик термометра опустится до -13 -10 градусов, а днем температура воздуха составит -4 -7 градусов. На юге температура ночью будет колебаться от -10 до -6, а днем -3 +1.

В центре страны температура воздуха составит -9 -7 градусов, а днем -3 -1.

Погода в Киеве

В среду в столице также ожидаются снегопады. Скорость ветра составит 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью опустится до -8 -6, а днем прогреется до -2 0 градусов.