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Снегопады в Украине: спасатели достали из сугробов почти 500 авто

Новина українською → Среда 10 февраля 2021 22:57
Снегопады в Украине: спасатели достали из сугробов почти 500 авто Фото: работа ГСЧС (dsns.gov.ua)
Автор: Инна Собора

С начала непогоды в Украине подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) оказали помощь по освобождению из снежных заносов 489 транспортных средств. Из них 16 карет скорой помощи и 23 автобуса.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Всего спасатели помогли почти 850 людям. К работам привлекались 970 спасателей и 276 единиц техники.

По состоянию на 22:00 наблюдается небольшой снег с дождем в Закарпатской области. В Луганской и Харьковской областях - небольшой дождь.

Проезд на дорогах общего пользования обеспечен. Продолжают действовать ограничения движения крупногабаритных транспортных средств на въезд в Киев на автодороге (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь).

РБК-Украина писало, что в Киеве за двое суток выпало 35 сантиметров снега. Снегопады в городе продолжаются уже третий день.

Отметим, что погода в Украине скоро изменится с приходом антициклона. Активная фаза осадков прекратится, ожидаются сильные морозы. Местами температура будет снижаться до -25 градусов и даже ниже.

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