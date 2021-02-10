Снігопади в Україні: рятувальники дістали із заметів майже 500 авто

З початку негоди в Україні підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) надали допомогу по вивільненню з снігових заметів 489 транспортних засобів. Із них 16 карет швидкої медичної допомоги та 23 автобуси.

Проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Продовжують діяти обмеження руху великогабаритних транспортних засобів на в’їзд до м. Києва на автодорозі (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь).

Cтаном на 22:00 спостерігається невеликий сніг з дощем у Закарпатській області. У Луганській та Харківській областях – невеликий дощ.

Загалом рятувальники допомогли майже 850 людям. До робіт залучались 970 рятувальників та 276 одиниць техніки.

РБК-Україна писало, що у Києві за дві доби випало 35 сантиметрів снігу. Снігопади у місті тривають уже третій день.

Зазначимо, що погода в Україні скоро зміниться з приходом антициклону. Активна фаза опадів припиниться, очікуються сильні морози. Місцями температура буде знижуватися до -25 градусів і навіть нижче.