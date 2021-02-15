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Снегопады в Украине: в четырех областях до сих пор ограничено движение

Новина українською → Украина, Понедельник 15 февраля 2021 18:55
Снегопады в Украине: в четырех областях до сих пор ограничено движение Фото: снегопад (kyiv-npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

По состоянию на 18:00 понедельника, 15 февраля, в Кировоградской, Львовской и Черкасской областях местами наблюдается снег. Проезд по дорогам общего пользования обеспечен, но в некоторых областях еще остаются ограничения.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В Волынской (трассы Т-18-02, Т-03-03, Т-03-05 и Т-03-62) и Ивано-Франковской (трассы Р-24, Р-20) областях действуют ограничения на движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Движение грузовиков ограничено и на всех дорогах местного значения во Львовской области.

Кроме того, из-за порывов ветра и образования переметов ограничение на движение транспорта действует на ряде дорог регионального значения в пределах Ровенской области:

  • Т-18-06 Ровно-Млинов-Буск-Перемышляны;
  • Т-18-15 Дубно-Млынив;
  • Т-18-17 Бережница-Степань-Деражне-Клевань;
  • Т-18-24 Дерманка-Корец.

На въездах в Киев продолжают работать 8 пунктов обогрева. За сутки спасатели по всей стране высвободили из снежных заносов 36 транспортных средств и убрали 23 поваленных дерева.

"В связи со стабилизацией ситуации работа штаба "Укравтодора" приостановлена до отдельного распоряжения", - добавили в ГСЧС.

Напомним, сегодня днем Киев накрыла сильная метель, из-за чего на дорогах столицы образовались пробки.

Добавим, сегодня ночью снегопады не утихали в трех областях Украины.

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