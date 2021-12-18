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Снігопади і вночі до -4. Яка сьогодні буде погода

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Київ, Субота 18 грудня 2021 07:00
Снігопади і вночі до -4. Яка сьогодні буде погода Фото: країну накриє снігопад (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У суботу в Україні будуть снігопади. Температура повітря опуститься до -4.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Снігопади очікуються майже у всіх областях, крім Полтавської, Харківської та Сумської. Температура повітря складе:

  • на заході вдень 0+3, а вночі- 1-3,
  • на півночі вдень -1+2, а вночі 0-4,
  • на сході вдень -1+1, так і вночі,
  • на півдні вдень +1+4, а вночі -1+2.
  • у центрі вдень -1+2, а вночі -1-3.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні також прогнозують снігопад.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні.

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