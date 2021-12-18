Снігопади і вночі до -4. Яка сьогодні буде погода
Фото: країну накриє снігопад (Віталій Носач, РБК-Україна)
У суботу в Україні будуть снігопади. Температура повітря опуститься до -4.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Снігопади очікуються майже у всіх областях, крім Полтавської, Харківської та Сумської. Температура повітря складе:
- на заході вдень 0+3, а вночі- 1-3,
- на півночі вдень -1+2, а вночі 0-4,
- на сході вдень -1+1, так і вночі,
- на півдні вдень +1+4, а вночі -1+2.
- у центрі вдень -1+2, а вночі -1-3.
Прогноз у Києві
У столиці сьогодні також прогнозують снігопад.