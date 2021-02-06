ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Снегопады и ночные морозы до -22 уже завтра: какие области настигнет непогода

Украина, Суббота 06 февраля 2021 13:21
Снегопады и ночные морозы до -22 уже завтра: какие области настигнет непогода
Фото: снегопады в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Завтра в ряде регионов Украины значительно ухудшится погода. В некоторых областях ночью ожидается до -22 градусов мороза.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Снегопады и ночные морозы до -22 уже завтра: какие области настигнет непогода

В частности, морозы -20 -22 ударят в Черниговской и Сумской областях. При этом днем в этих регионах ожидается до -14 градусов мороза.

В частности, морозы -20 -22 ударят в Черниговской и Сумской областях. При этом днем в этих регионах ожидается до -14 градусов, однако будет солнечно с небольшой облачностью и без осадков.

При этом в большинстве западных областей ожидаются снегопады днем и ночью. Ночью температура воздуха будет достигать до -14. В Закарпатской области днем будет дождь, а ночью - мокрый снег.

На востоке и в центре ночные морозы будут до -17 градусов, днем температура будет достигать до -14. Однако осадки не ожидаются, а погода будет солнечной с небольшой облачностью.

В Киеве ожидается -15 -17 ночью и -10 -12 днем. Днем прогнозируют снег, а ночью осадки не предвидятся.

Напомним, ранее спасатели предупреждали, что погода в Украине 7 февраля ухудшится во Львовской, Ивано-Франковской областях.

Как писало РБК-Украина, 8 февраля погода в Киеве значительно ухудшится.

Также синоптики назвали точную дату, когда в Украину придет похолодание.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия морозыСнегопад

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь