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Снегопады и морозы. Синоптики рассказали, какой будет погода на выходные

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходные - 18-19 декабря. Ожидаются снегопады и морозы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз на субботу

Снегопады ожидаются почти во всех областях, кроме Полтавской, Харьковской и Сумской. Температура воздуха составит:

  • на западе днем 0 + 3, а ночью-1-3,
  • на севере днем -1 + 2, а ночью 0-4,
  • на востоке днем -1 + 1, так и ночью,
  • на юге днем + 1+4, а ночью -1 + 2.
  • в центре днем -1+2, а ночью -1-3.

Прогноз на воскресенье

В воскресенье снегопады покинут южные регионы. Там будет солнечно. Температура воздуха составит:

  • на западе днем 0 + 3, а ночью 0-3,
  • на севере днем -1 + 2, а ночью 0-4,
  • на востоке днем -1 + 1, так и ночью,
  • на юге днем + 1+4, а ночью -1 + 2.
  • в центре днем -1+2, а ночью -1-3.

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