Снегопады и морозы. Синоптики рассказали, какой будет погода на выходные
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходные - 18-19 декабря. Ожидаются снегопады и морозы.
Прогноз на субботу
Снегопады ожидаются почти во всех областях, кроме Полтавской, Харьковской и Сумской. Температура воздуха составит:
- на западе днем 0 + 3, а ночью-1-3,
- на севере днем -1 + 2, а ночью 0-4,
- на востоке днем -1 + 1, так и ночью,
- на юге днем + 1+4, а ночью -1 + 2.
- в центре днем -1+2, а ночью -1-3.
Прогноз на воскресенье
В воскресенье снегопады покинут южные регионы. Там будет солнечно. Температура воздуха составит:
- на западе днем 0 + 3, а ночью 0-3,
- на севере днем -1 + 2, а ночью 0-4,
- на востоке днем -1 + 1, так и ночью,
- на юге днем + 1+4, а ночью -1 + 2.
- в центре днем -1+2, а ночью -1-3.