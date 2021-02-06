ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Снегопады и морозы до -14: прогноз погоды на сегодня

Украина, Суббота 06 февраля 2021 10:24
Снегопады и морозы до -14: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Погода в Украине ухудшится. Синоптики передают снегопады в западных и южных областях, а также значительное похолодание.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

На западе и юге сегодня снегопады, во всех остальных регионах будет переменная облачность.

В западных областях температура воздуха днем составит -6 -2, а ночью -11 -4. На севере днем будет -7-5, а ночью -12-9.

Синоптики прогнозируют похолодание и в центральных областях. Там температура воздуха днем будет колебаться от -6-3, а ночью -14-5. Сповчики термометра на востоке страны опустятся до -5-3 днем, а ночью будет -11-8.

Снегопады и морозы до -14: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киев придет похолодание. Осадков не будет, но температура воздуха днем составит -6-4, а ночью -10-8.

Снегопады и морозы до -14: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в Украину придет очередное похолодание. В Сумской области температура воздуха опустится до -10.

Также в Укргидрометцентре предупредили о значительном похолодании в Украине на выходные. В Карпатах будут снегопады, температура воздуха в некоторых регионах опустится до -20-13.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Погода

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь