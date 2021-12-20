Снегопады и метели в Карпатах. Есть угроза схода лавин

Сегодня в Карпатах снова снегопад и метель. Есть угроза схода лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС .

В связи со снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской, Львовской областей и на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Отметим, погода в Украине 20 декабря будет снежной, осадки ожидаются почти по всей стране. Ночью ожидаются морозы до -3.