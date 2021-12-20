Снегопады и метели в Карпатах. Есть угроза схода лавин
Фото: в Карпатах метель (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Сегодня в Карпатах снова снегопад и метель. Есть угроза схода лавин.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
В связи со снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской, Львовской областей и на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Отметим, погода в Украине 20 декабря будет снежной, осадки ожидаются почти по всей стране. Ночью ожидаются морозы до -3.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.