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Снегопад в Нидерландах: отменили десятки авиарейсов и остановили поезда

Новина українською → Нидерланды, Воскресенье 07 февраля 2021 18:16
Снегопад в Нидерландах: отменили десятки авиарейсов и остановили поезда Фото: снегопад (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В воскресенье в Нидерландах отменили многие рейсы из-за снегопада. Десятки рейсов в амстердамском аэропорту "Схипхол" отменили, задержаны или перенаправлены.

Об этом сообщает ресурс aviation24.be.

Указано, что некоторое время утром ни один самолет не мог взлететь или приземлиться вообще.

При этом аэропорт "Эйндховен" сообщил о полной отмене всех рейсов до 07:00 понедельника. Входные рейсы перенаправили в аэропорт Кельн Бонн.

Кроме того, остановилось движение поездов. Нидерландская железная дорога информирует, что из-за сильного снегопада по всей стране поезда ходить не будут. Также затруднено движение общественного транспорта. Автобусы ходят с задержками.

По прогнозам синоптиков, 7 февраля на севере страны будет до -20.

Напомним, в понедельник, 8 февраля, в Украине прогнозируют сложные погодные условия. Синоптики предупреждают о сильных снегопадах, метелях и гололеде. Украинцев просят не выходить из дому без особой надобности.

Как писало РБК-Украина, в результате схода ледника Нанда-Деви в штате Уттаракханд на севере Индии погибли по меньшей мере 10 человек. Еще больше 150 человек по состоянию на сейчас считаются пропавшими без вести.

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