Снегопад в Нидерландах: отменили десятки авиарейсов и остановили поезда

В воскресенье в Нидерландах отменили многие рейсы из-за снегопада. Десятки рейсов в амстердамском аэропорту "Схипхол" отменили, задержаны или перенаправлены.

Об этом сообщает ресурс aviation24.be.

Указано, что некоторое время утром ни один самолет не мог взлететь или приземлиться вообще.

При этом аэропорт "Эйндховен" сообщил о полной отмене всех рейсов до 07:00 понедельника. Входные рейсы перенаправили в аэропорт Кельн Бонн.

Кроме того, остановилось движение поездов. Нидерландская железная дорога информирует, что из-за сильного снегопада по всей стране поезда ходить не будут. Также затруднено движение общественного транспорта. Автобусы ходят с задержками.

По прогнозам синоптиков, 7 февраля на севере страны будет до -20.