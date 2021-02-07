Снігопад у Нідерландах: скасували десятки авіарейсів і зупинили потяги

У неділю в Нідерландах скасували багато рейсів через снігопад. Десятки рейсів в амстердамському аеропорту "Схіпхол" скасували, затримали або перенаправили.

Про це повідомляє ресурс aviation24.be.

Вказано, що деякий час вранці жоден літак не міг злетіти або приземлитися взагалі.

При цьому аеропорт "Ейндховен" повідовив про повне скасування усіх рейсів до 07:00 понеділку. Вхідні рейси перенаправили до аеропорту Кельн Бонн.

Крім того, зупинився рух потягів. Нідерландська залізниця інформує, що через сильний снігопад по всій країні потяги не курсуватимуть. Також ускладнено рух громадського транспорту. Автобуси ходять із затримками.

За прогнозами синоптиків, 7 лютого на півночі країни буде до -20.