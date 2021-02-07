ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Снігопад у Нідерландах: скасували десятки авіарейсів і зупинили потяги

Новость на русском → Нідерланди, Неділя 07 лютого 2021 18:16
Снігопад у Нідерландах: скасували десятки авіарейсів і зупинили потяги Фото: снігопад (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У неділю в Нідерландах скасували багато рейсів через снігопад. Десятки рейсів в амстердамському аеропорту "Схіпхол" скасували, затримали або перенаправили.

Про це повідомляє ресурс aviation24.be.

Вказано, що деякий час вранці жоден літак не міг злетіти або приземлитися взагалі.

При цьому аеропорт "Ейндховен" повідовив про повне скасування усіх рейсів до 07:00 понеділку. Вхідні рейси перенаправили до аеропорту Кельн Бонн.

Крім того, зупинився рух потягів. Нідерландська залізниця інформує, що через сильний снігопад по всій країні потяги не курсуватимуть. Також ускладнено рух громадського транспорту. Автобуси ходять із затримками.

За прогнозами синоптиків, 7 лютого на півночі країни буде до -20.

Нагадаємо, в понеділок, 8 лютого, в Україні прогнозують складні погодні умови. Синоптики попереджають про сильні снігопади, хуртовини і ожеледі. Українців просять не виходити з дому без особливої потреби.

Як писало РБК-Україна, в результаті сходу льодовика Нанда-Деві в штаті Уттаракханд на півночі Індії загинули щонайменше 10 осіб. Ще понад 150 осіб станом на зараз вважаються зниклими безвісти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Нідерланди Снігопад
NEWS
Буде як грип: у Британії допускають, що коронавірус і вакцинація стануть сезонними
Буде як грип: у Британії допускають, що коронавірус і вакцинація стануть сезонними
DAILY
Прогноз на лютий. Яким буде курс гривні до долара до кінця місяця
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Прогноз на лютий. Яким буде курс гривні до долара до кінця місяця