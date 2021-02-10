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Снегопад в Киеве усилится, ожидаются метели. Город отменил все ярмарки

Автор: РБК-Украина

Снегопад в Киеве в ближайшие дни только усилится. Также ожидаются метели и серьезное похолодание.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Сообщается, что днем 11 февраля и ночью 12 февраля в Киеве ожидается значительный снег. Также прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, метели. На дорогах - снежные заносы и гололед. В ближайшие дни будет значительное снижение температуры воздуха.

"Обращаем внимание: сельскохозяйственные ярмарки в столице отменены до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на этой неделе усилятся морозы в Украине, в регионах продолжатся снегопады разной интенсивности.

Сегодня в Киеве из-за сильного снегопада ввели оперативное положение для общественного транспорта. Это означает, что транспорт работает без соблюдения графика движения. Ухудшение погоды наблюдается и в других регионах Украины. Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное.

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