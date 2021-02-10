Снегопад в Киеве усилится, ожидаются метели. Город отменил все ярмарки

Снегопад в Киеве в ближайшие дни только усилится. Также ожидаются метели и серьезное похолодание.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что днем 11 февраля и ночью 12 февраля в Киеве ожидается значительный снег. Также прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, метели. На дорогах - снежные заносы и гололед. В ближайшие дни будет значительное снижение температуры воздуха.

"Обращаем внимание: сельскохозяйственные ярмарки в столице отменены до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.