Снегопад в Киеве усилится, ожидаются метели. Город отменил все ярмарки
Снегопад в Киеве в ближайшие дни только усилится. Также ожидаются метели и серьезное похолодание.
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Сообщается, что днем 11 февраля и ночью 12 февраля в Киеве ожидается значительный снег. Также прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, метели. На дорогах - снежные заносы и гололед. В ближайшие дни будет значительное снижение температуры воздуха.
"Обращаем внимание: сельскохозяйственные ярмарки в столице отменены до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что на этой неделе усилятся морозы в Украине, в регионах продолжатся снегопады разной интенсивности.
Сегодня в Киеве из-за сильного снегопада ввели оперативное положение для общественного транспорта. Это означает, что транспорт работает без соблюдения графика движения. Ухудшение погоды наблюдается и в других регионах Украины. Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное.