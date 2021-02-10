ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Снігопад у Києві посилиться, очікуються хуртовини. Місто скасувало всі ярмарки

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 16:30
Снігопад у Києві посилиться, очікуються хуртовини. Місто скасувало всі ярмарки Фото: снігопад у Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Снігопад в Києві в найближчі дні тільки посилиться. Також очікуються хуртовини і серйозне похолодання.

Про це у Telegram повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється, що вдень 11 лютого та вночі 12 лютого в Києві очікується значний сніг. Також прогнозують пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини. На дорогах снігові замети та ожеледь. Найближчими днями буде значне зниження температури повітря.

"Звертаємо увагу: сільськогосподарські ярмарки у столиці скасовано до поліпшення погодних умов", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього тижня посиляться морози в Україні, в регіонах продовжаться снігопади різної інтенсивності.

Сьогодні в Києві через сильний снігопад ввели оперативне положення для громадського транспорту. Це означає, що транспорт працює без дотримання графіка руху. Погіршення погоди спостерігається і в інших регіонах України. Стан покриття на дорогах державного значення в більшості областей засніжений.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Київ ярмарка Снігопад
NEWS
Коронавірус в Україні: як зміниться карантин після старту вакцинації
Коронавірус в Україні: як зміниться карантин після старту вакцинації
DAILY
Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи