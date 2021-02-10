Снігопад у Києві посилиться, очікуються хуртовини. Місто скасувало всі ярмарки

Снігопад в Києві в найближчі дні тільки посилиться. Також очікуються хуртовини і серйозне похолодання.

Про це у Telegram повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється, що вдень 11 лютого та вночі 12 лютого в Києві очікується значний сніг. Також прогнозують пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини. На дорогах снігові замети та ожеледь. Найближчими днями буде значне зниження температури повітря.

"Звертаємо увагу: сільськогосподарські ярмарки у столиці скасовано до поліпшення погодних умов", - йдеться в повідомленні.