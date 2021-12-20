Снегопад в Киеве: в столичном метро образовались очереди

В метро Киева вечером 20 декабря образовались очереди. Люди вынуждены спуститься в подземку из-за взлетевших цен на такси.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Столпотворение замечено на станции метро "Политехнический институт". Здесь люди вынуждены ждать в вестибюле, чтобы попасть на платформу.
Аналогичная ситуация наблюдается и на других станциях столичной подземки.
Напомним, сегодня вечером, 20 декабря, в Киеве начался сильный снегопад, который парализовал движение транспорта в столице. Из-за этого службы такси подняли цены.
Отметим, из-за сильного снегопада и гололеда Киев вечером 20 декабря остановился в пробках.