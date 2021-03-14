Из-за снега и метели в Карпатах повышенный уровень опасности

Погода в Украине сегодня, 15 марта, будет теплой, но в Карпатах ожидаются снег и метели. В связи с этим объявлена повышенная лавинная опасность.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациями .

Отметим, сегодня в Украине преимущественно без осадков, дожди пройдут только в западных областях. Дневная температура поднимется до +10.

По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадом и метелями 15 марта на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, ранее на этой неделе в связи с распространением COVID-19 в Ивано-Франковской области решили закрыть горнолыжный курорт "Буковель", который ранее работал при карантинных ограничениях.

В частности, в селе Поляница составили десятки административных протоколов о нарушениях карантина на операторов подъемников. А с полуночи 13 марта туристам уже рекомендовали не въезжать на территорию села, куда начали пропускать только местных жителей и тех, кто там работает.

До этого предприниматели блокировали дорогу на "Буковель"” с требованием закрыть курорт.

Ожидается, что туристический комплекс "Буковель" будет закрыт в течение двух недель - с 13 по 27 марта 2021 года.