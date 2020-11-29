Снег и заморозки: прогноз погоды в Украине на сегодня

В Украине сегодня, 29 ноября, ожидается морозная погода. Местами ожидается снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе днем и ночью ожидается снег, в Черниговской, Киевской и Черкасской областях - мокрый снег.

Во всех западных областях прогнозируют ночные заморозки до -3 градусов, днем температура воздуха в Волынской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях будет от -1 до +1. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской областях температура воздуха днем оставит 0+2.

В центральных и северных областях температура воздуха составит +2+4 градуса днем, ночью +3-1. На востоке +3+7 градусов днем, -1+3 ночью. В южных областях столбики термометров будут колебаться от +5 до +9 градусов, ночью +2+4.

Прогноз в Киеве

В воскресенье в столице ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем будет колебаться от +1 до +3 градусов, ночью 0-2.

Ранее РБК-Украина писало, что в декабре средняя месячная температура ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, что на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.